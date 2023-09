I rappresentanti del circolo sardo “Domus Sardinia” di Neuquén, in Patagonia, hanno incontrato a Cagliari l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai. Per l’associazione, riconosciuta ufficialmente lo scorso 21 dicembre, erano presenti il presidente Fernando Cesar Montarce e il coordinatore Oscar Patricio Fava.

L’assessora ha confermato nell’occasione l’interesse per le attività messe in campo dal circolo e in particolare per la promozione di una iniziativa finalizzata alla conoscenza nelle scuole sarde del fenomeno dei “desaparecidos”, che ha coinvolto anche diverse famiglie di origine sarda.

“Il nostro impegno è quello di sostenere i nove Circoli argentini attraverso la Federazione, anche in considerazione della grave crisi e della pesante inflazione che colpisce il paese - ha detto Lai - Promuoviamo la cultura e l’immagine della Sardegna nell’Argentina centro occidentale per testimoniare l’interesse e l’attenzione della Giunta Solinas. Il recente riconoscimento del circolo rappresenta un ulteriore tassello per la valorizzazione della Sardegna nel mondo - ha ribadito l’esponente dell’esecutivo Solinas - con importanti ricadute nel tessuto socio-economico della nostra Isola. Riconosciamo le professionalità e le competenze del circolo di Neuquén, una folta comunità di sardi, situata in una zona di importanza strategica con un elevato numero di emigrati sardi di prima e seconda generazione”.

Durante l’incontro è stata anche ricordata la figura di Cosimo Tavera, storico iniziatore dell’emigrazione organizzata nella nazione sudamericana.

