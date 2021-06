C’è anche una studentessa sarda tra le vincitrici della "Amazon Women in Innovation", la borsa di studio nata per incentivare le giovani donne a intraprendere un percorso di studi nell'ambito delle discipline Stem (in inglese: Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), in cui la presenza femminile è ancora oggi ridotta.

Claudia Fadda, originaria di Olbia, è iscritta al corso di laurea in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica all’Università di Cagliari. "Alle ragazze amanti come me del mondo tech – commenta la giovane - consiglio di non porsi dei limiti e seguire sempre le loro passioni".

La borsa consiste in un finanziamento dal valore di 6.000 euro per l'anno accademico 2020/2021, con la possibilità di rinnovo nei successivi due anni, oltre a un percorso di mentorship curato da alcune manager di Amazon, che aiuteranno le studentesse a sviluppare le competenze utili per il lavoro futuro: creare un curriculum efficace, ad esempio, o affrontare un colloquio con Amazon o altre aziende.

La passione di Claudia, che oggi ha 19 anni, per l’ingegneria è nata quando era ancora una bambina e guardava in tv quei programmi di taglio scientifico che mostrano come da semplici pezzi di metallo vengano poi realizzati prodotti funzionanti.

