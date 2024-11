Grande successo nella sfilata dell’alta moda a Roma, in occasione della Festa del Cinema, per lo stilista guspinese Antonio Zaru.

Zaru ha presentato i suoi abiti che si distinguono per le linee sobrie, eleganti e raffinate; per i tessuti preziosi e le lavorazioni artigianali singolari e impareggiabili, tipiche del made in Italy.

Un'altra immagine di Zaru dalla festa del Cinema di Roma (foto Serra)

«Sono soddisfatto - le parole dello stilista, 37 anni -, sono riuscito con la mia arte a partecipare a un’importate manifestazione artistica. Ho vestito le modelle con capi eleganti, chic e glamour costruiti su misura con tessuti leggeri, con una palette di colori che va dal giallo al viola, passando per il celeste e il blu che ricorda il sole e il mare della Sardegna. Vorrei ripetere la manifestazione anche nel mio paese per regalare ai miei compaesani un momento di cultura musicale e arte stilistica».

