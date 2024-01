Il circolo sardo “Amistade Cina” nasce il 28 settembre 2016 a Shanghai e ha sede al Consolato Generale d’Italia. I soci sono sardi residenti in Cina, sardi che periodicamente si trovano lì per motivi di lavoro, e anche non sardi.

Presidente è l’algherese Manuela Angius, la vice è Daniela Pilia, di Orani.

«Il gruppo di sardi residenti a Shanghai, che era quello più numeroso, ha costituito il gruppo dei soci fondatori dell’Associazione e la struttura organizzativa – spiega Pilia -. I contatti tra i soci residenti in varie città cinesi avvengono attraverso la piattaforma Wechat, e agli eventi in presenza sono inviatati sempre oltre ai soci anche amici e simpatizzanti di varie nazionalità, amanti della Sardegna. La partecipazione degli amici cinesi è numerosa ed entusiasta».

Le iniziative organizzate – durante l’emergenza Covid attraverso conferenze online e poi riprese in presenza – abbracciano temi che vanno dalla cultura all’archeologia, dalla musica ai tesori dell’artigianato.

Il 10 giugno 2023 a Shanghai nella prestigiosa sede “The Bund House” è stata presentata la mostra “Niche07” che con fotografie e video rappresenta al pubblico italiano in Cina e al pubblico cinese le bellezze e le ricchezze del patrimonio culturale e artistico sardo.

«È di estrema importanza organizzare eventi che favoriscano la conoscenza della Sardegna in Cina, eventi che permettono il dialogo e l’incontro tra sardi e cinesi e quindi danno modo di dialogare e confrontarsi, che, a differenza di una conoscenza basata solo sui media, è più stimolante e fruttuosa», conclude Daniela Pilia.

