Tra le eccellenze che rappresenteranno l’Italia all’Airport Show di Dubai ci sarà anche un’azienda sarda.

Si tratta della YouAndTech, specializzata in tecnologia, ingegneria, organizzazione aziendale e innovazione, con sedi a Cagliari e Roma.

L'Airport show, il più importante evento mondiale in ambito aeroportuale, mette a confronto i leader dell'aviazione professionale con produttori e fornitori di servizi tecnologici aeroportuali in sette aree: progettazione e costruzione, installazione, operazioni aeroportuali, tecnologia, sicurezza, attrezzature per supporto a terra, gestione del traffico aereo.

YouAndTech sarà presente nello stand Italia voluto e promosso dall'OICE (Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) insieme all'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e al ministero degli Esteri.

Stefano Cau - CEO e co-fondatore di YouAndTech insieme all'amico e socio ingegnere Giancarlo Cherchi, CTO - è stato di recente riconfermato rappresentante dell'OICE per la Sardegna.

L’azienda, nata nel 2016, vanta importanti collaborazioni tra le quali l'Università Roma e Cagliari, numerosi comuni del territorio isolano, società di ingegne

