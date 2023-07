Da Pabillonis a Parigi: il sogno di Luca Marroccu, ristoratore di 25 anni, è iniziato sette anni fa quando decise di lasciare la Sardegna per cercare fortuna nella Ville Lumiere. Dopo aver lavorato per qualche tempo come cameriere in un ristorante italiano nel 13esimo arrondissement della capitale francese, Luca è riuscito a farsi strada e a gestire una pizzeria frequentata da molte star francesi. «Ho sempre avuto la passione per la cucina e per la pizza in particolare. Ho seguito due corsi di formazione: uno a Parigi e uno a Oristano», racconta il giovane. «All’inizio mi proposero di gestire una piccola pizzeria al taglio, non avevo esperienza per la pizza in teglia e feci un’altra formazione dedicata solo a stesura e impasti».

La determinazione a migliorarsi ha fatto sì che riuscisse a diventare un vero esperto. «Ho passato le notti a guardare video e poi proposi di insegnarmi la stesura, avrei lavorato per lui gratis». Dopo un mese e mezzo Luca Marroccu era pronto e la sua pizza è molto apprezzata dai clienti , tra questi anche persone importanti del calibro di Édouard Philippe, politico transalpino, o lo chef Philippe Etchebest. «È un lavoro che dà soddisfazioni, giorno dopo giorno si migliora creando anche nuove pizze e rendendo felici i clienti. La passione per la pizza napoletana è immensa e traggo ispirazione dal grande maestro Salvatore Lioniello, che è stato da me e ha apprezzato il mio lavoro», conclude Marroccu.

(g. g. s.)

