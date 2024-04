Di tre libri della scrittrice sarda, Rossana Carcassi, si parlerà questo pomeriggio a Losanna, in Svizzera, presso la Salle Paroissiale de Chavannes près Renens, chemin des Glycines 3. Si tratta de “L’archivista di Algeri” e “Il segreto di Amina”, editi entrambi da Paolo Sorba (che sarà presente all’evento) e de “L’Orafo”, edito da Il Maestrale.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Sardo Nuraghe, di Losanna, che fa parte del Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera. L’iniziativa letteraria promossa in terra elvetica ha per titolo: “Una chiacchierata con l’autrice sarda, Rossana Carcassi, l’ispirazione, la ricerca storica, la scrittura”.

La serata sarà introdotta da Josiane Masala, presidente del Circolo Sardo Nuraghe mentre coordinerà l’iniziativa la vicepresidente e addetta stampa, Roberta Pilia. Sarà presente la scrittrice e autrice dei libri. Rossana Carcassi è nata a Sassari ma è cresciuta a La Maddalena dove ha frequentato le scuole e dove ha conseguito la Maturità classica. Laureatasi presso l’Università di Sassari, ha insegnato per molti anni materie letterarie al Liceo Giuseppe Garibaldi di La Maddalena. Ora vive tra La Maddalena e Losanna, dove lavora e scrive. Con “L’orafo”, suo primo romanzo, la Carcassi ha vinto, nel 2004, il Premio Junturas.

