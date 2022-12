“Visioni Sarde” arriva in Polonia. Il progetto che rilancia il giovane cinema isolano tocca la città di Olkusz dove il 17 dicembre le pellicole verranno proiettate nei locali di Piazza Mercato (Rynek) al n. 20 a partire dalle 16.

L’iniziativa è promossa dall'Associazione dell'Amicizia Polacco-Italiana intitolata a Francesco Nullo, che in Polonia è considerato un eroe nazionale, e presieduta da Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, con la collaborazione del Comitato Dante Alighieri di Katowice (presidente Antonio Pischetola).

Patriota garibaldino, Nullo – nato a Bergamo nel 1826 - morì a Krzykawka ed è sepolto a Olkusz.

Tra gli scopi dell’associazione, quello di approfondire la tradizionale amicizia tra Polonia e Italia. I cortometraggi proposti, con sottotitoli in inglese, sono:

"12 Aprile" di Antonello Deidda. Un viaggio ai confini della realtà nel giorno in cui il Cagliari vinse lo scudetto;

“Fradi miu” di Simone Contu. Un pastore deve vendicare la morte del fratello;

"La Venere di Milis" di Giorgia Puliga. Il ritrovamento di una "Venere sarda" dà origine ad una commedia giallo-rosa;

"Mammarranca" di Francesco Piras. Due bambini di borgata trovano un biglietto vincente di un gioco a premi;

"Santamaria" di Andrea Deidda. Un giovanissimo boxeur si prepara al primo incontro;

"Without you" di Sergio Falchi. Un anziano non riesce a dimenticare l'amore della sua vita;

"Una splendida felicità" di Simeone Latini. In piena epidemia un'adolescente combatte le sue paure con la poesia.

