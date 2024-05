Come arginare i problemi energetici ed ecologici in Sardegna sarà il tema dell’incontro organizzato dal circolo “Nuraghe” di Losanna per sabato 25 maggio alle 18 alla Salle Paroissiale de Chavannes près Renens (chemin des Glycines 3).

Relatore, Leonardo Canonico, commercialista, che terrà il suo intervento su “Opportunità tecnologiche per un ambiente sempre più poco sostenibile”.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comites, il Circolo Italiano di Losanna e il Comitato Pro Scuola. Ingresso libero.

