Nuova iniziativa del circolo “Sardegna” di Monza, Concorezzo e Vimercate – presieduta da Salvatore Carta - incentrata su Alessandro Manzoni, Grazia Deledda e Giomaria Angioy.

A inaugurare la mostra sui tre personaggi, allestita all’auditorium Stern, è stata Karolina Perkmann, già assessora del Comune di Agrate.

Durante l’appuntamento, Ofelia Usai ha esposto la sua relazione sulla sfortunata Monaca di Monza, citata nei Promessi Sposi, e ha letto poesie su Manzoni e sulla Sardegna. Mariano Quinto Moro Pelliccia, segretario del circolo, ha parlato della Deledda e dei numerosi eventi organizzati a Monza e in Brianza e dei murales realizzati in suo onore in via Col di Lana 23, a Limbiate e a Vimercate al Liceo Vanoni.

Prossima data: domenica 10 dicembre con la celebrazione di Alfred Nobel, al Centro Civico Libertà Liberthub di Monza a partire dalle 11.

