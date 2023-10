“La lotta contro la malaria e l’invenzione del turismo in Sardegna” è il tema della conferenza promossa dal circolo sardo “Nuraghe” di Losanna, presieduto da Josiane Masala, in collaborazione con la Federazione dei circoli sardi in Svizzera.

L’appuntamento è per sabato 28 ottobre, alle 19, nella Salle paroissiale de Chavannes près Renens, Glycines 3. Ingresso libero.

Relatore è il professor Bernardino Fantini.

«Il turismo di massa – spiegano gli organizzatori - si è sviluppato a partire dall’inizio del Novecento, con un impressionante aumento a partire dagli anni ‘50, ma in Sardegna è arrivato con grande ritardo, a causa di 3 fattori principali: l’isolamento geografico, l’arretratezza economica e soprattutto la presenza della malaria che rendeva impossibile abitare le zone costiere. Lo sviluppo si avrà con l’eradicazione della malaria, l’incremento dei collegamenti navali e aerei e la creazione di nuove strutture a partire dalla Costa Smeralda».

(Unioneonline/s.s.)

