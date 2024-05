Anteprima a Cracovia. Giovedì alle 19 il Centro culturale Dworek Bialopradnicki ospiterà il concerto del duo pianistico formato da Olesya Romanko e Roberto Piana. L'evento in Polonia apre la decima edizione del Festival Melos, organizzato dal Centro studi Saser, che promuove in tutta Europa le eccellenze sarde.

Il concerto si propone come un viaggio musicale tra Italia e Russia, i Paesi d’origine dei due musicisti. Il recital prevede brani suonati a quattro mani e per pianoforte solo. Il programma si aprirà con alcune composizioni del sardo Lao Silesu: Son portrait, A te! e Moresca, tutte trascritte dallo stesso Roberto Piana.

In scaletta anche cinque Preludi pittorici dello stesso Piana: n. 1. Joaquín Sorolla Bastida, Paseo a orillas del mar; n. 12 Alexei Harlamoff, A young Girl; n. 20. Il'ya Repin, Sadko; n. 24 Lord Leighton, Mother and Child e n. 25. Julius Le Blanc Stewart, Yachting in the Mediterranean. Saranno poi brani di Rachmaninov e Rimsky-Korsakov, di D’Amico e Moscard.

Il prossimo evento del Festival Melos è in programma il 19 maggio alle 20,30 nella chiesa del Rosario a Sassari, ancora con i pianisti Olesya Romanko e Roberto Piana, l’attrice Lella Cucca e lo storico dell’arte Alessandro Ponzeletti. Tutti i concerti sono gratuiti.

