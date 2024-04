Le organizzazioni dei sardi nel mondo hanno raccolto l’appello lanciato dall’Isola per sensibilizzare gli emigrati a prendere in considerazione un possibile rientro, quando attuabile da un punto di vista lavorativo, o in alternativa rendere disponibile la propria esperienza in favore della terra di origine.

Fra le prime azioni, quella che arriva dalla Federazione delle associazioni sarde in Svizzera che ha creato un progetto regionale su iniziativa del suo presidente onorario, Domenico Scala, già Vice presidente Vicario della Consulta regionale dell’emigrazione, e del presidente della stessa Federazione, Antonio Mura.

Per questo si sono già svolti incontri con i giovani sardi in Svizzera, e altre azioni sono state programmate.

Sabato 21 e domenica 22 aprile a Zurigo si svolgerà un apposito Work Shop, che verrà replicato il 27 e 28 a Ginevra e, a maggio, anche a Lugano. La conduzione dei lavori è stata affidata ad Aldo Aledda, Coordinatore del Comitato 11 ottobre di iniziativa per gli italiani nel mondo, che in Sardegna ha fatto i primi passi in questo campo e ha prodotto tra i più importanti studi. Le attività avranno un andamento seminariale con la presenza di numerosi e qualificati giovani sardi che terranno relazioni, faranno riflessioni e proposte sui temi posti sul tavolo.

