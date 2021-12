“Articoli per Signore – Le donne nelle cronache de L’Unione Sarda” è lo spettacolo ideato, composto e interpretato da Elisa Pistis che verrà presentato sabato 18 dicembre alle 16 nel salone del circolo culturale sardo “Logudoro” di Pavia, in via Santo Spirito.

Un progetto sulla disparità di genere che parte dalle cronache del primo quotidiano della Sardegna nei suoi 130 anni di storia che vengono ripercorsi attraverso il lavoro di ricerca della giornalista Maria Francesca Chiappe.

Elisa Pistis, spiegano dall’associazione sarda, “accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio per capire chi fossimo, raccontando la Storia sarda, lasciando da parte qualsiasi giudizio morale, anzi, anche con dei momenti ironici e, perché no?, con il sorriso. Conoscere il passato per meglio interpretare il presente: un modo per ricordarci che tutto quello che oggi pare scontato, in realtà, così scontato non è, e che il percorso per l’emancipazione è ancora lungo e richiede la partecipazione di tutti, senza distinzione di genere”.

Per l’accesso all’evento è richiesto il Green Pass e l’uso della mascherina.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata