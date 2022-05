Sabato 7 maggio il circolo sardo “Grazia Deledda” di La Spezia festeggia “Sa Die de sa Sardigna” con un discorso celebrativo e un concerto musicale.

L’appuntamento è al Parco del Colombaio a partire dalle 13.

“Noi, sardi spezzini, il 28 aprile abbiamo issato la bandiera dei Quattro mori per il suo valore simbolico di forza unificante del nostro popolo – spiega Saverio Coghe, del “Grazia Deledda” -, per riflettere sui valori di democrazia e libertà e per ricordare il sacrificio di chi ha combattuto in nome di questi ideali. Per ragioni organizzative abbiamo rimandato le celebrazioni a sabato 7 maggio. Insieme e uniti, 'tottus in pari', rievocheremo ‘Sa die de s’acciappa’ e rifletteremo sui valori fondanti la nostra identità di popolo. Festeggeremo infine con le musiche tradizionali del gruppo sassarese dei Zeppara”.

