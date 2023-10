La mostra “Lampi di trincea. La Brigata Sassari nella Grande Guerra” arriva a Biella, nella dimora storica della famiglia La Marmora. Su iniziativa del circolo culturale sardo “Su Nuraghe”, sarà l’occasione per conoscere alcune pagine di storia partendo dalle gesta eroiche del corpo militare d’élite.

L’esposizione, a ingresso libero, «è rivolta – spiega il presidente dell’associazione sarda, Battista Saiu -, in modo particolare, alle istituzioni scolastiche biellesi affinché i discenti possano trarre spunto di riflessione sul tema della Grande Guerra».

«Con la presenza a Biella dei fanti della Brigata “Sassari”, nella cornice di questa mostra storica, si salda ancor di più l’amicizia fraterna del popolo sardo con tutte le genti che vivono all’ombra del Mucrone».

L’inaugurazione è in programma per venerdì 20 ottobre nella sala Galliari in corso del Piazzo, 19. Per l’occasione arriverà anche il generale di Brigata Stefano Messina, comandante della Brigata “Sassari”.

Alle 16 a Palazzo La Marmora – sala del camino – la conferenza storica del tenente colonnello Pasquale Orecchioni. Alle 18 il saluto del generale Messina, taglio del nastro e visita alle esposizioni.

A Biella si potranno ammirare non solo un’ampia documentazione fotografica ma anche uniformi, armi e cimeli dei reggimenti sardi.

Orari di apertura: da lunedì a giovedì (dalle 17 alle 19); venerdì, sabato e domenica (dalle 10 alle 19).

