Ha lasciato l’Isola con il desiderio di vincere qualche gara, ma non si aspettava di salire sul podio così tante volte. Gaia Careddu, 27 anni, nata e cresciuta a Cabras, paese dove oggi lavora nella sua scuola di ballo Art of Dance, è da poco rientrata dall'Asia con tante coppe e felicità da vendere. Si è fatta notare in Asia all'"Asian Tour Dance Festival", che ha fatto tappa in Malesia, Cina, Taiwan e Corea del Sud. Ha vinto tutte e quattro le gare del tour, a cui hanno partecipato ottanta atleti. Era l'unica italiana. La ballerina, agonista a livello internazionale e membro del National Team Idf, ha gareggiato nella categoria “Amateur Latin over 16”. Due anni fa ha vinto il The Open Worlds Championship, una prestigiosa competizione di danze latino americane che si svolge in Inghilterra. Ma è stata anche vicecampionessa europea al the European Open Championship in Spagna. La ballerina cabrarese frequenta la scuola di danza Amelie di Fabio Obino ed Elena Melis.

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