Raffica di controlli dei carabinieri nel fine settimana a Sassari, dove decine di pattuglie hanno effettuato posti di blocco nelle strade.

Anche con l’uso di etilometri, è stato verificato il rispetto delle norme in materia di vendita di alcolici ai minori nei locali pubblici.

Personale in borghese in azione anche per intercettare spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto nei luoghi frequentati dai più giovani.

Il bilancio è di un arresto per un giovane olbiese trovato in possesso di più di 200 grammi di marijuana, e poi altri 200 grammi di cannabis sequestrati, circa 20 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Oltre 300 le persone controllate e quasi altrettanti i veicoli.

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Una di queste è stata smascherata perché, all’atto della consegna della patente, i militari hanno notato dei residui di polvere bianca.

