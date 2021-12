Mini rimpasto nella giunta comunale di Porto Torres guidata dal sindaco Massimo Mulas: il consigliere Massimiliano Ledda subentra all’assessore all’Ambiente dimissionario Daniele Amato. Le dimissioni sono state accolte dal primo cittadino che ha emanato il decreto per affidare le deleghe dell’ex assessore al nuovo esponente dell’esecutivo che dovrà lasciare l’incarico di consigliere comunale del Partito democratico. Al suo posto subentrerà la prima degli eletti della lista del Partito democratico, Patrizia Arru.

Ledda acquisisce tutte le deleghe di Amato: Ambiente – Protezione Civile, Servizi Cimiteriali, Randagismo, Politiche Asinara, Sostenibilità ed efficientamento Energetico, Sviluppo e Recupero delle periferie, Gestione Rifiuti, Manutenzioni, Decoro e Verde Urbano.

"Ho accolto le dimissioni presentate dall'assessore Daniele Amato – ha detto il sindaco - e comprendo le ragioni umane e professionali che lo hanno condotto a questa sofferta decisione. Lo ringrazio per il grande lavoro svolto: sono testimone della dedizione e dell'impegno con cui ha preso in carico una delega difficile. Con la collaborazione degli uffici ha prodotto una gran mole di attività, producendo diversi risultati concreti e importanti. Ho apprezzato il suo lavoro anche dal punto di vista umano, per la mitezza e l'operosità che hanno caratterizzato la sua condotta e che gli hanno consentito di affrontare con intelligenza gli inevitabili momenti di difficoltà”.

La scelta ricaduta su Ledda è giustificata dal suo impegno come presidente della commissione Ambiente. “In particolare – ha aggiunto Mulas – dovrà fornire gli indirizzi politici per seguire il delicato passaggio tra la fine dell'appalto del servizio di igiene urbano e il varo del nuovo. Un lavoro complesso che sono certo saprà svolgere al meglio”.

