Attesa per i risultati del voto per le comunali in Sardegna. Coinvolti 65 centri in totale.

Con il quorum eletti in pectore (l’ufficialità solo dopo lo scrutinio di lunedì) i primi sindaci, nei Comuni dove si è presentata una sola lista (più sotto l’elenco in aggiornamento).

L’AFFLUENZA – Alle 12 l’affluenza in Sardegna è stata intorno al 19,4% (22,5% alle precedenti tornate). Nel dettaglio, nella provincia di Cagliari al 16 (17,5), Nuoro 22,4 (24,6), Oristano 18,6 (21,6), Sassari 22 (26), Sud Sardegna 19 (24). A Oristano e Selargius ha votato rispettivamente il 19,4% (21,5) e il 15,4% (16,5) degli aventi diritto.

Alle 19 l’affluenza media nell’Isola è salita sopra al 40%, ma comunque in calo rispetto al 45% della precedente tornata. Alle 19 l’affluenza a Oristano è stata del 40,02%, a Selargius 30,99%.

A Lodine il primo sindaco eletto, in tempi record: con una sola lista in campo, il quorum è stato raggiunto a mezzogiorno, e ha premiato Davide Cualbu.

I NUMERI – Nell’Isola una sola lista è stata presentata in ben 27 Comuni su 65: qui si dovrà raggiungere il quorum del 40% perché il voto sia valido. Complessivamente, le liste presentate sono 131. I candidati a sindaco sono 110: 24 le donne, il 21,8%. La percentuale femminile aumenta, ma rimane sempre sotto il 50%, considerando il numero totale di candidati consiglieri: 1.803, le donne sono 747, il 42%.

ORISTANO E SELARGIUS – Quattro i candidati a Oristano: il vicesindaco uscente Massimiliano Sanna per il centrodestra, Efisio Sanna per il centrosinistra (sostenuto anche da M5s che ha presentato una sua lista), Sergio Locci e Filippo Murgia sostenuti da due liste civiche.

A Selargius si ripresenta il sindaco uscente Gigi Concu con il sostegno del centrodestra con le liste Forza Italia, Riformatori Sardi, Unione di Centro, Sardegna 20Venti, Fratelli d'Italia, Lega Salvini e "Prima Selargius Concu Sindaco". Sardisti con il centrista Franco Camba sostenuto dalla grande coalizione "Selargius merita di più", composta dalle liste "Sardistas", “Pd per Selargius", "Selargius+", "Selargius Cambia" e Movimento Cinque stelle. Terza candidata Manuela Chia con la lista "Identità e tradizione" sostenuta da Italexit Per L'Italia di Gianluigi Paragone e dal Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi.

I Comuni sardi al voto, l’elenco degli eletti (in aggiornamento):

Città Metropolitana di Cagliari

Pula

Quartucciu

SELARGIUS

Sud Sardegna

Arbus

Carloforte: quorum raggiunto, Stefano Rombi sindaco. "Sono molto soddisfatto che le persone siano andate a votare e che il quorum sia stato raggiunto molto prima della chiusura dei seggi. È un segnale di partecipazione festeggiamo questo risultato anche se occorre aspettare domani il conteggio ufficiale dei voti validi. Attendo serenamente, sicuro che tutto andrà come deve andare", le prime dichiarazioni di Rombi.

Castiadas: quorum raggiunto, Eugenio Murgioni verso la rielezione

Nurallao

Nuxis

Pimentel: quorum raggiunto, Damiano Aresu sindaco. “Aspettiamo l’ufficialità – il suo commento a caldo - ma comunque ci tengo a ringraziare tutti i paesani per la fiducia e il calore che ci hanno dimostrato” (I. Pillosu).

Portoscuso

Samassi

San Sperate

Sant’Antioco

Serri

Siliqua

Siurgus Donigala

Vallermosa: quorum raggiunto, Francesco Spiga

Villasor

Provincia di Nuoro

Bari Sardo

Bitti

Bolotana

Girasole: quorum raggiunto, Lodovico Piras sindaco. Alle 18.30 Girasole ha raggiunto il quorum. Superata la fatidica soglia, di fatto Lodovico Piras è il nuovo sindaco del paese con l’età media più giovane della Sardegna. È l’unico candidato alla successione di Gianluca Congiu, che si congeda dopo due mandati di fila, ma che resta comunque nell’organico del Consiglio. Quarant’anni, imprenditore edile, Piras dal 2012 è stato vicesindaco e assessore dei Lavori pubblici. Fidanzato da anni con una ragazza di Gadoni, Piras potrà indossare la fascia tricolore al termine dello spoglio in programma domani pomeriggio. È a capo della civica “Girasole nel cuore” che dà continuità alla vita amministrativa dell’ultimo decennio. Fatta eccezione per due esponenti (Giovanni Enne e Salvatore Murru), gli altri aspiranti consiglieri sono tutti reduci dal mandato consiliare arrivato al tramonto: Gian Basilio Balloi, Fabiola Deiana, Valentina Demurtas, Chiara Stella Fanni, Mario Ladu, Maria Mercede Mura, Lucia Murgia, Nicoletta Sugamele, Frederic Erminio Todde e le new entry Patrizia Barroi e Alessio Canu (R.A.Secci).

Lanusei

Lodine: quorum raggiunto, Davide Cualbu sindaco

Lula

Oniferi

Orune

Osini: quorum raggiunto, Alfredo Cannas sindaco

Perdasdefogu

Sorgono

Teti: quorum raggiunto, Costantino Tidu sindaco

Provincia di Oristano

Aidomaggiore: quorum raggiunto, Antonello Virdis sindaco

Ardauli

Baratili San Petro

Bauladu

Gonnoscodina

Milis

Mogorella

Morgongiori

Nureci: quorum raggiunto, Emanuel Atzori sindaco

ORISTANO

Sagama

Sedilo

Seneghe

Siamanna: quorum raggiunto, Franco Veglio Melas sindaco

Terralba

Tinnura: quorum raggiunto, Pietro Fadda sindaco

Tresnuraghes: quorum raggiunto, Giovanni Mastinu sindaco

Uras

Zerfaliu

Provincia di Sassari

Anela: quorum raggiunto, Giangiuseppe Nurra sindaco

Arzachena: quorum raggiunto, Roberto Ragnedda sindaco. "È una vittoria di tutti gli arzachenesi”, il commento a caldo di Ragnedda. “Astensione? Conosciamo bene i nostri concittadini e benché la situazione fosse anomala, avevano piena fiducia nel fatto che volessero garantire un governo alla nostra città".

Badesi

Bono

Calangianus: quorum raggiunto, Fabio Albieri sindaco

Erula

Florinas: quorum raggiunto, Enrico Lobinu sindaco

Loiri Porto San Paolo

Ozieri

Padria: quorum raggiunto, Alessandro Mura sindaco

Santa Maria Coghinas: quorum raggiunto, Pietro Carbini sindaco

Semestene: quorum raggiunto, Antonella Buda sindaco

Stintino

Tissi

Torralba

