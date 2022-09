Sconcerto e commozione a Nuoro per la scomparsa di Alessandra Onida, deceduta oggi a causa delle ferite riportate nel grave incidente automobilistico di ieri in via Armando Diaz, a Sassari.

La quarantottenne nuorese era una stimata neuropsicologa che lavorava per la Asl del capoluogo barbaricino, occupandosi di riabilitazione neurocognitiva.

Sorriso e carattere dolcissimo, possedeva grandi doti professionali che l’avevano fatta diventare, come amava ripetere, “l’unica neuropsicologa assunta da una struttura ospedaliera pubblica in Sardegna”.

Una grande perdita quindi per la sanità sarda e nuorese, causata da uno scontro avvenuto ieri pomeriggio all’incrocio tra via Diaz e via Torres quando, per cause ancora da accertare, una Bmw e una Fiat Punto, su cui viaggiava la donna, si sono scontrate.

Alessandra Onida è stata sbalzata dall’auto finendo sull’asfalto. Subito ricoverata in prognosi riservata e in condizioni gravissime, ha perso oggi la vita. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

