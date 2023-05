«Ho appena sentito telefonicamente Mauro Usai al fine di complimentarmi per la sua rielezione, il risultato ottenuto mi sembra non dia adito a commenti». Visti i dati e la netta vittoria per distacco, Luigi Biggio non attende i risultati ufficiali per fare gli auguri all’avversario di centrosinistra (allargato) Mauro Usai, confermato sindaco di Iglesias con circa il 70% delle preferenze.

«Per quanto riguarda il risultato della lista Fratelli d'Italia attendiamo la conclusione dello spoglio», aggiunge lo sfidante sconfitto, «per noi saranno altri cinque anni d’opposizione». Lo decreta il risultato delle urne: il partito di Giorgai Meloni a Iglesias potrebbe non raggiungere il 5%. Le altre preferenze in palio sono andate a Beppe Pes, che ha raccolto intorno a sé civiche con esponenti del M5s, Riformatori, Lega, Udc e Forza Italia.

Biggio è andato solo con FdI: «Abbiamo fatto una scelta coraggiosa e identitaria che, al netto di ogni risultato, rivendichiamo con grande orgoglio».

