Urne aperte dalle 7 alle 23 anche in Sardegna: oltre duecentomila gli elettori chiamati oggi a scegliere i sindaci e Consigli comunali in 65 centri dell'Isola. Lo spoglio comincerà domani alle 14.

In due Comuni è previsto un eventuale ballottaggio il 26 giugno: Oristano, unico capoluogo di Provincia al voto, e Selargius con i suoi quasi 30mila abitanti. Entrambe roccaforti del centrodestra, il risultato costituisce un test per il presidente della Regione Christian Solinas.

Nove milioni in totale gli elettori coinvolti in 906 Comuni d'Italia, compresi quattro capoluoghi di Regione (Palermo, L'Aquila, Genova, Catanzaro).

In Sardegna una sola lista è stata presentata in ben 27 Comuni su 65: qui si dovrà raggiungere il quorum del 40% perché il voto sia valido. Complessivamente, le liste presentate sono 131. I candidati a sindaco sono 110: 24 le donne, il 21,8%. La percentuale femminile aumenta, ma rimane sempre sotto il 50%, considerando il numero totale di candidati consiglieri: 1.803, le donne sono 747, il 42%.

ORISTANO E SELARGIUS – Quattro i candidati a Oristano: il vicesindaco uscente Massimiliano Sanna per il centrodestra, Efisio Sanna per il centrosinistra (sostenuto anche da M5s che ha presentato una sua lista), Sergio Locci e Filippo Murgia sostenuti da due liste civiche.

A Selargius si ripresenta il sindaco uscente Gigi Concu con il sostegno del centrodestra con le liste Forza Italia, Riformatori Sardi, Unione di Centro, Sardegna 20Venti, Fratelli d'Italia, Lega Salvini e "Prima Selargius Concu Sindaco". Sardisti con il centrista Franco Camba sostenuto dalla grande coalizione "Selargius merita di più", composta dalle liste "Sardistas", “Pd per Selargius", "Selargius+", "Selargius Cambia" e Movimento Cinque stelle. Terza candidata Manuela Chia con la lista "Identità e tradizione" sostenuta da Italexit Per L'Italia di Gianluigi Paragone e dal Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi.

I REFERENDUM – Tutto il corpo elettorale – 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all'estero – è invece chiamato ad esprimersi sui 5 referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle 23.

I quesiti referendari riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati.

