Comunali in Sardegna: lo scrutinio in diretta con gli aggiornamenti dai seggi.

Ore 15.32 – Nureci, Atzori sindaco

Completato lo spoglio a Nureci. Emanuel Atzori è ufficialmente sindaco (164 voti, con una sola lista in campo, Nureci Futura).

***

Ore 15.30 – Pula, testa a testa a Santa Margherita

Prosegue lo spoglio delle schede a Pula, nel seggio di Santa Margherita, testa a testa fra Collu e Cabasino.

***

Ore 15.20 – Scrutinio completato a Florinas e a Lodine

Scrutinio completato e ufficialmente eletti i sindaci di Florinas (Enrico Lobino, 711 voti ottenuti, con una sola lista in campo) e di Lodine (Davide Cualbu, 202 voti ottenuti, con una sola lista in campo).

***

Ore 15.14 – Pula, Collu in lieve vantaggio a Su Rondò

Pula, Comunali. Nei sette seggi della scuola di Su Rondò in lieve vantaggio Ilaria Collu su Walter Cabasino, staccatissima Francesca Toccori ma lo spoglio procede a rilento è il dato è molto parziale. Lo spoglio è iniziato un’ora fa.

***

Ore 15.06 – Semestene, Antonella Buda sindaco

Semestene, primo Comune ad aver completato lo spoglio. Una sola lista in campo (Per Semestene), quorum raggiunto e 64 voti su 64 votanti per Antonella Buda, eletta ufficialmente sindaco.

***

Ore 14.30 – Pula, testa a testa fra i candidati

Comunali a Pula, cominciato lo spoglio, testa a testa tra l’ex vicesindaco Ilaria Collu e l’ex sindaco Walter Cabasino, staccata Francesca Toccori.

Un seggio a Pula (Foto Paolo Carta)

***

Ore 14 – Via allo spoglio

Votazione chiusa alle 23 della domenica. Dopo lo scrutinio dei referendum sulla Giustizia si aprono le urne delle amministrative per il conteggio delle schede votate.

***

