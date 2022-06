Dopo il trionfo al primo turno del riconfermato sindaco Gigi Concu, a Selargius ci sono già i nomi dei consiglieri, al momento eletti: la più votata in assoluto è Gabriella Mameli della lista dei Riformatori. Gigi Gessa ha ottenuto 510 voti: entrambi eletti con la maggioranza.

Successo nella minoranza per Omar Zaher con 458 preferenze. Tirando le somme, per la maggioranza sono eletti Sandro Porqueddu (153), Maria Chiara Contu (141), Gigi Gessa (510), Guglielmo Palmeri 136), Tonino Melis (122), Andrea Delpin (64), Gabriella Mameli (574), Claudio Argiolas(191), Giulio Melis (163), Marco Di Tondo (156), Alberto Cappai (99), Marianna Mameli (176), Rita ragatzu 118, Francesco Ciaramella (116), Paolo Ambu (114). Per la minoranza gli eletti sono Giorgia Porcu (169), Bernardino DEiana (139), Mario Tuveri (209), Francesco Olla (170), Omar Zaeher (458), Francesco Lilliu (233), Paola Maccioni (215) e Riccardo Cioni (162).

