«Siamo arrivati in finale. Ringrazio i cittadini che finora ci hanno dato fiducia: è stato un bel risultato». Mario Puddu è il candidato sindaco di Assemini che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, ma non abbastanza per superare il 50% necessario per evitare il ballottaggio. Inevitabile un commento sulla scarsa affluenza alle urne: «Gli ultimi anni di governo della città hanno portato a questa disaffezione», sostiene.

Soddisfatti anche gli alleati dell’ex primo cittadino pentastellato, sostenuto da Riformatori, Udc e Sardegna 20Venti: «Quest’atmosfera positiva nei confronti di Mario era nell’aria. E noi siamo felici del risultato della nostra lista», è il commento di Michele Cossa, in rappresentanza dei Riformatori.

Anche Il leader di Sardegna 20Venti, Stefano Tunis, ha raggiunto Puddu nella sua sede elettorale: «Abbiamo centrato il nostro obiettivo: consentire agli asseminesi di poter scegliere il loro sindaco. Ora si vada civilmentev al seconod turno».

Il flusso dei dati va a rilento e alle 21 non si sa ancora chi sarà lo sfidante. Sono divisi da un pugno di voti Diego Corrias (centrosinistra allargato al M5s) e Iside Muscas (Lega, FdI e Forza Italia).

