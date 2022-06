Appello ai sardi affinché si rechino alle urne domenica per le elezioni nei 65 comuni dell’Isola e per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia.

Lo ha fatto il presidente della Regione Christian Solinas, ricordando che “le difficoltà si superano con senso di responsabilità e unità, indispensabili per raggiungere un obiettivo comune”.

“Mai come in questi anni – afferma Solinas – si è registrato un distacco così evidente nei confronti del voto, che si è manifestato con una netta flessione dell’affluenza. Ed è proprio in momenti come questi che bisogna fare ancora ricorso a quel senso di responsabilità e a quell'unità che tutti i sardi hanno dimostrato nel corso dell'emergenza pandemica per dare valore a un esercizio fondamentale di democrazia e per testimoniare la partecipazione alla vita sociale e politica di tutte le nostre comunità”.

“Ogni sardo – conclude il governatore – è chiamato a dare il proprio contributo, partecipando al voto per il bene della collettività e per tenere vivi i valori della nostra democrazia”.

(Unioneonline/L)

