È di appena il 17,1%, alle 12, l'affluenza in Sardegna, dove in 39 Comuni si vota per le amministrative 2023. Sono due i centri con più di 15mila abitanti alle urne, per i quali esiste l’ipotesi ballottaggio: Iglesias e Assemini.

Il dato dell’affluenza è in calo di oltre 5 punti percentuali rispetto alla precedente tornata amministrativa (22,9%).

A Iglesias l'affluenza alle 12 è stata del 18,7%, ad Assemini ancora più bassa: 12,1%. Oggi seggi aperti sino alle 23. Domani si vota dalle 7 alle 15.

In calo anche il dato nazionale per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: si attesta al 12%, quasi due punti in meno rispetto al primo turno (13,86%)

