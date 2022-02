Al 26 dicembre 2021 sono state inserite complessivamente nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso successivo alla vaccinazione anti-Covid su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal vaccino e dalla dose.

Lo evidenzia il nuovo “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID” divulgato dall'Agenzia italiana del farmaco.

Sempre secondo ai dati di Aifa, l'83,7% (ovvero 98.717 casi) delle segnalazioni inserite è riferita a eventi non gravi e il 16,2% (19.055 casi) a eventi avversi gravi.

Analizzando i dati Aifa sottolinea anche che la vaccinazione per Covid‐19 "è indicata sia in gravidanza sia in allattamento

e non emergono particolari problemi di sicurezza dai dati di

farmacovigilanza e di studi ad hoc in questa popolazione”. “Non vi sono inoltre evidenze che suggeriscano che i vaccini anti‐Covid‐19 possano influenzare negativamente la fertilità in entrambi i sessi", spiegano gli esperti dell’Agenzia.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata