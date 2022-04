Giovedì 14 aprile il personale sanitario della ASL di Cagliari sarà a disposizione dei cittadini di Decimomannu che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19 o che non hanno completato il ciclo vaccinale.

Tutti coloro che devono effettuare prime, seconde e terze vaccinali, sia residenti che abitanti dei comuni limitrofi, in età compresa dai 5 anni in su, potranno recarsi, senza prenotazione, nel Centro Vaccinale di Decimomannu in via Efisio Corrias dalle 14 alle ore 19 per ricevere la dose.

Per acceder al servizio è necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità.

