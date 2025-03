Il 28 marzo si svolge a Sinnai un convegno sull’Endometriosi, proposto in occasione della Giornata mondiale della malattia. L'appuntamento è alle 18 nella sala eventi del Centro commerciale Le Palme, organizzato dal gruppo di Forza Italia "Azzurro Donna “che si occupa di tematiche legate all’universo femminile.

«L’endometriosi è una malattia di cui si parla poco ma che colpisce tante ragazze. Speriamo che parlarne possa servire ad aumentare la consapevolezza che essere malati non è una colpa», dice Ilaria Carboni referente di "Azzurro donna Sinnai".

I relatori saranno la dottoressa Alessandra Cappai dirigente medico ginecologo dell’ospedale di San Gavino, la dottoressa Valentina Siddi biologa nutrizionista e la dottoressa Valeria Mainas, psicologa e psicoterapeuta che parleranno della malattia approfondendone gli aspetti medici e scientifici. Sono previsti inoltre interventi della coordinatrice regionale di "Azzurro Donna" Ada Lai, del consigliere regionale Ivan Piras, componente della commissione sanità della Regione Sardegna, della sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, la consigliera comunale Roberta Simoni e il coordinatore cittadino di Forza Italia Walter Zucca.

Ci sarà spazio per la testimonianza di una paziente endometriosica di Sinnai che racconterà la sua difficile esperienza. «Ci aspettiamo una grossa partecipazione di donne - dice la consigliera comunale Roberta Simoni - è importante partecipare per rimanere informati su una patologia silente per la quale da anni si chiede il riconoscimento di malattia sociale».

L'Endometriosi è una malattia che in Italia, dicono le statistiche, «colpisce circa tre milioni di donne in età fertile, una condizione complessa, cellule simili a quelle dell’endometrio – il tessuto che riveste l’utero – migrano in altre parti del corpo, colonizzando ovaie, tube, intestino, reni, vescica. Ogni mese, rispondendo agli stimoli ormonali, queste cellule si infiammano e sanguinano, ma non trovando una via d’uscita, creano aderenze, lesioni, dolore spesso insopportabile. Il primo sintomo della malattia è il dolore, spesso taciuto dalla donna e sottovalutato dai medici. È un dolore profondo, all’addome, che compare durante la mestruazione, ma anche in altri momenti del ciclo, un dolore che con il tempo diventa cronico. A volte si confonde con una mestruazione dolorosa ma così non è, invece è il segno di una malattia, l'Endometriosi, fino a qualche tempo fa considerata rara».

