Sestu non perderà il Consultorio Familiare, nonostante i lavori di riqualificazione che inizieranno tra pochi giorni, con conseguente chiusura della palazzina in via Dante.

Lo annuncia la Asl con una nota: «Le attività della Neuropsichiatria infantile (NPI) e del Consultorio saranno riorganizzate utilizzando gli spazi della specialistica ambulatoriale e della continuità assistenziale del Poliambulatorio di Sestu, negli orari liberi dalle loro attività ambulatoriali, e nelle stanze rese disponibili dalla RSA Gersia in via A. Costa n. 66, a Sestu».

I lavori, spiega Asl, sono «finanziati con fondi PNRR, partono da fine ottobre e si concluderanno a giugno 2025».

L’allarme era scattato alla fine di settembre, quando il personale del poliambulatorio aveva comunicato ai pazienti che a breve la sede avrebbe chiuso.

Il Consultorio fornisce assistenza a tanti pazienti da tutto l’hinterland e Cagliari; solo nel corso preparto ci sono 25 donne. Proprio loro crearono una petizione online per chiedere una sede alternativa, rimanendo a Sestu.

Nel frattempo i consiglieri di minoranza Anna Crisponi, Francesco Serra e Giuseppe Picciau presentavano un’interrogazione e inviavano una pec agli uffici Asl, e la sindaca Paola Secci cercava una nuova sede. «Dal 20 dicembre anche gli spazi del piano terra dovranno essere liberati per l’allestimento del cantiere. Nessun servizio verrà comunque interrotto, l'Azienda sta provvedendo alla redistribuzione delle prenotazioni e, a breve, saranno comunicati tutti gli spostamenti in altri spazi. Tutti i cittadini prenotati saranno quindi ricontattati e sarà loro comunicato la nuova sede dove effettuare la prestazione», garantisce la Asl.

Soddisfazione da parte della sindaca: «Mi sono attivata per trovare una soluzione non appena sono stata informata dell'imminente inizio dei lavori. Ho preso subito i contatti con il Direttore della Gersia che ringrazio per la sua disponibilità ad accogliere alcuni servizi, e con la Direzione Generale della ASL che ringrazio per aver risposto prontamente. Continuerò a lavorare perché i servizi medici siano garantiti ai nostri concittadini».

Qualche riserva dalla consigliera Crisponi: «La comunicazione della Asl 8 non scioglie le incertezze rispetto alla prosecuzione a Sestu di tutti i servizi del Consultorio e del Poliambulatorio. Riprogrammare le visite in altre sedi non è garantire la continuità. Aspettiamo notizie certe, atti ufficiali che senza ambiguità diano certezze alle aspettative delle mamme».

