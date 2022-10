Si parla di salute mentale, di trattamento e cura nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 11 ottobre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter ), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professor Bernardo Carpiniello, direttore della Psichiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari.

In Sardegna, la diffusione dei disturbi mentali, si colloca nella fascia alta di prevalenza annuale per quanto riguarda i principali disturbi mentali.

Circa il 6-7% sono disturbi depressivi, circa 3-4% disturbi bipolari, circa 5-6% disturbi d’ansia, fra il 2 e 3% per i disturbi psicotici non affettivi (di cui lo 0,5-1% per i disturbi schizofrenici) e il 2-3% i disturbi del comportamento alimentare.

I disturbi mentali riguardano entrambi i sessi e tutte le fasce di età e di condizione socioeconomica. Alcune classi di disturbi hanno però una prevalenza maggiore nelle donne, come gran parte delle forme di depressione e di ansia, con un rapporto medio di 2:1 rispetto agli uomini e i disturbi del comportamento alimentare /rapporto circa 10:1.

