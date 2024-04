Una giornata di visite gratuite dedicata all’universo femminile. A Cagliari, in occasione dell’Open Week sulla salute della donna, il San Giovanni di Dio e il Policlinico Duilio Casula aprono le loro porte alle pazienti. L’iniziativa, promossa da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere) da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile, coinvolgerà gli specialisti di Ginecologia e Ostetricia, Dermatologia e Cardiologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari.

Per la Ginecologia e Ostetricia – diretta dal professor Stefano Angioni – l’appuntamento è fissato per giovedì 18. Il dottor Kostantinos Martsidis, effettuerà visite uroginecologiche brevi e conoscitive per prolasso uterovaginale, incontinenza e disfunzioni anatomo-funzionali dei genitali e del pavimento pelvico. Gli appuntamenti saranno dalle 9 alle 12.30, nell'ambulatorio 28, Ala Alpi, al primo piano dell'ospedale San Giovanni di Dio. La prenotazione è obbligatoria entro il 16 aprile, chiamando lo 07051093250 dalle 10 alle 12. Lo stesso giorno la professoressa Anna Maria Fulghesu ha in programma consulenze telefoniche (al numero 07051093250, dalle 9 alle 12) sui disturbi della menopausa, problemi legati al ciclo mestruale e problematiche ormonali. La ginecologa farà consulenze telefoniche anche lunedì 22: dalle 15 alle 18 chiamando lo 07051093250 si potranno approfondire problematiche ormonali e di infertilità. Venerdì 19 la dottoressa Esther Proto, ginecologa del Duilio Casula farà una prima visita (o controllo) nella donna in gravidanza, dalle 9 alle 12.30 nell'ambulatorio 28, Ala Alpi, al primo piano dell'ospedale San Giovanni di Dio. La prenotazione è obbligatoria entro il 16 aprile, chiamando lo 07051093250 dalle 10 alle 12. Per quanto riguarda la Dermatologia, sabato 20 il team diretto dalla professoressa Laura Atzori effettuerà consulti gratuiti per il controllo dei nei in gravidanza, dalle 9 alle 12 negli ambulatori del San Giovanni di Dio (ingresso da via Ospedale n. 46).

Infine, i problemi legati al cuore. Gli specialisti della Cardiologia, diretta dalla professoressa Roberta Montisci, effettueranno consulenze telefoniche il 18, 19, 22, 23 e 24 aprile. I pazienti potranno chiamare dalle 15 alle 17 al numero 07051096596. Sabato 20 aprile, inoltre, la professoressa Montisci svolgerà visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti alle donne, dalle 9.30 alle 14.30 negli ambulatori di Cardiologia, al secondo piano del Policlinico Duilio Casula nel blocco D. È possibile prenotare l'appuntamento dal 10 al 15 aprile scrivendo una mail a openweekcardiologiabollinorosa@gmail.com. Infine, martedì 23 aprile è in programma un convegno dal titolo "Il Cuore delle Donne", dalle 18 alle 19.30 nell'Aula Boscolo della Cittadella Universitaria a Monserrato.

