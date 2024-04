Considerare l'importanza della dieta nella gestione delle allergie stagionali significa guardare al modo in cui l'alimentazione può influenzare non solo i sintomi diretti delle allergie, ma anche il benessere generale e la salute del corpo nel suo insieme.

Una dieta equilibrata e nutriente è infatti il primo baluardo di un sistema immunitario funzionante e resiliente. Avere delle difese efficienti è infatti la prima necessità del nostro corpo quando esposto ad allergeni.

Le allergie stagionali sono in pratica associate a una risposta infiammatoria esagerata e scomposta del corpo a pulviscoli ambientali comuni che in un corpo sano provocherebbero giusto qualche starnuto. Nel dettaglio posso inoltre aggiungere che ci sono alcuni alimenti in particolare che possono contribuire all'infiammazione, mentre altri possono avere proprietà opposte, quindi, antinfiammatorie.

In sintesi, una dieta che riduce l'infiammazione può aiutare a mitigare o addirittura far quasi scomparire i sintomi delle allergie stagionali.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

© Riproduzione riservata