In tabaccheria per prenotare una visita medica o pagare il ticket per una prestazione sanitaria. Il servizio si chiama "Novacup" ed è già attivo in diverse Regioni italiane, costa da un minimo di 0,50 centesimi per la disdetta di una prenotazione ai 2 euro per una prenotazione ex novo, un euro invece per il ticket. E presto potrebbe essere operativo anche in Sardegna.

L'iniziativa è proposta dalla Federazione italiana Tabaccai (Fit) ed è stata illustrata oggi nelle commissioni quinta e sesta riunite in seduta comune.

"Il servizio è a costo zero per la Regione ed è utile soprattutto nei piccoli paesi dove le tabaccherie svolgono una funzione sociale", ha spiegato il delegato della Fit in Sardegna, Massimo Farris. In tutto il territorio regionale le tabaccherie sono 1.298, restano aperte almeno dieci ore al giorno e, in molti casi, anche la domenica e i festivi.

"Siamo presenti in tutti i 377 comuni sardi - ha ricordato il funzionario Fit Matteo Marchetti - i nostri servizi permettono già da ora di pagare il bollo auto, effettuare ricariche telefoniche, pagare le utenze domestiche. Nelle città capoluogo e nei centri più grossi dell'Isola è anche possibile effettuare una visura camerale o catastale e ottenere un certificato anagrafico".

"Con Novacup - ha sottolineato - sarà possibile interfacciarsi con il sistema sanitario per pagare una prestazione, prenotare una visita, cancellarla o spostarla a un'altra data".

La proposta sarà ora valutata dalla Giunta regionale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata