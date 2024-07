A partire da domani e fino al 15 settembre, sarà attivo all’interrno della Asl di Sassari il servizio di Guardia Medica Turistica: un servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti che passeranno le vacanze nelle coste del nord ovest della Sardegna. Saranno presenti ad Alghero, presso l’ospedale civile , nei locali adiacenti al Pronto Soccorso, in via Don Minzoni angolo via Fleming, a Paltamona e a Stintino presso l’Hotel Roccaruja. Gli ambulatori di Guardia Medica Turistica sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l’assistenza sanitaria di base ai non residenti. Il medico incaricato può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e può anche rilasciare certificazioni di malattia; in caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna che prevede un compenso di 20 euro per le visite ambulatoriali, di 35 euro per le visite domiciliari e di 8 euro per la ripetizione delle ricette. La Asl di Sassari sta lavorando per potenziare il servizio di Guardia turistica di Alghero, Platamona e Stintino, e consentire l’apertura di Castelsardo e Valledoria.

© Riproduzione riservata