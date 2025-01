La Asl di Nuoro ha riattivato l’ambulatorio Hiv nell’ospedale San Francesco, iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto di potenziamento e rimodulazione dell’attività assistenziale del Dipartimento di Area Medica, diretto da Mauro Pisano.

Questa riapertura rappresenta un’importante tappa nel rafforzamento dei servizi sanitari locali, con un focus particolare sulla gestione dell’Hiv e delle infezioni in generale, in linea con le moderne pratiche di antimicrobial stewardship.

L’ambulatorio, situato al piano zero del San Francesco, sarà un punto di riferimento per pazienti già in carico, per nuove diagnosi e servizi di counselling facendosi carico anche dell’aspetto psicologico e informativo.

La riattivazione dell’ambulatorio HIV non si limita solo alla gestione clinica del virus, ma si inserisce in un programma più ampio che include il miglioramento delle pratiche di antimicrobial stewardship. Questo programma ha come obiettivo la promozione dell’uso ottimale degli antimicrobici, una strategia fondamentale per contrastare la resistenza agli antibiotici e migliorare la qualità complessiva dell’assistenza sanitaria.

