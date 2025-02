Gli obiettivi sono tre: diminuire il livello di stress, elaborare i blocchi emotivi e aumentare e mobilitare le risorse interne. La Lilt di Oristano aumenta il servizio di supporto psicologico per i pazienti oncologici proponendo dei percorsi di gruppo con l’utilizzo del protocollo Emdr.

Possono partecipare tutti coloro che sono nella fase di trattamento della malattia e coloro che si trovano nella fase di remissione. Gli interessati possono richiedere la partecipazione chiamando o scrivendo un messaggio al numero 349.8303844 entro il prossimo 28 febbraio. Il primo incontro è fissato per il 18 marzo alle 18 nella sede della Lilt, in via Sardegna a Oristano.

Ogni gruppo sarà composto da 6 massimo 8 partecipanti. Si svolgerà in 10 incontri settimanali preceduti da un incontro individuale per ciascuno. Come fanno sapwere dalla Lilt, si tratta di un’opportunità fondamentale del percorso di chi affronta la malattia. Si occuperanno del progetto le psicologhe e psicoterapeute Paola Pinna e Sabrina Vidili.

