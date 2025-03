Saranno affrontati diversi temi legati alla nascita, dall'esperienza della gravidanza al rientro a casa con il bebè. Il Consultorio familiare di Oristano ha aperto le iscrizioni per i nuovi cicli di appuntamenti dedicati ai genitori in dolce attesa.

Un percorso di nove appuntamenti a tema, a cui si aggiungerà una visita guidata al punto di nascita dell'ospedale San Martino, nel quale le figure esperte e qualificate dell'equipe consultoriale – ostetrica, ginecologa, pediatra, psicologa e assistente sociale – si alterneranno per accompagnare i futuri genitori ad accogliere al meglio il proprio bambino o la propria bambina.

Durante i corsi verranno fornite informazioni di tipo teorico e pratico sulla gestione del travaglio, con la sperimentazione di metodiche antalgiche fisiologiche, esercizi di rilassamento e respirazione. Si parlerà poi dell'importanza dell'allattamento e delle modalità per avviarlo al meglio, di quali sono le prime cure da assicurare al neonato, di come gestire serenamente il ritorno a casa e trovare un nuovo equilibrio di coppia. “Partecipare agli incontri di accompagnamento alla nascita – spiega dal Consultorio – è un'occasione davvero preziosa per mamma e papà, che potranno così acquisire maggiori conoscenze e competenze, utili per affrontare serenamente la routine quotidiana con il proprio bambino”.

Inoltre, gli incontri di accompagnamento alla nascita permetteranno di confrontarsi con altre famiglie che vivono la stessa esperienza e di conoscere da vicino i professionisti ei servizi del Consultorio familiare, una struttura che, anche dopo la nascita, rappresenta per i genitori un “porto sicuro” a cui rivolgersi in caso di difficoltà nella cura dei piccoli. Per richiedere informazioni e per iscriversi agli incontri, interamente gratuiti, è possibile contattare il Consultorio familiare di Oristano attraverso al numero 0783 317707 o all'indirizzo di posta elettronica ostginconsultorio.or@asloristano.it .

© Riproduzione riservata