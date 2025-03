“In primavera sboccino le donazioni”. È l’appello, puntuale, come non mai, del dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, a compiere un gesto che può salvare vite umane. Si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi. Il dottor Murgia ha precisato: «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici».

Lunedì 24 marzo è certo invece che una rappresentanza del Corpo Forestale si presenterà al centro trasfusionale del San Martino per le donazioni.

Anche a marzo scenderanno in campo invece i volontari delle sezioni locali dell’Avis che proporranno sedici giornate per la raccolta di sacche di sangue nelle loro sedi.

Venerdì 7 marzo ad Ales, sabato 8 marzo a Cuglieri, domenica 9 a Seneghe, sabato 15 a Samugheo e domenica 16 marzo a Simaxis e Riola Sardo. Ancora mercoledì 19 marzo a Bosa, venerdì 21 a Ghilarza, sabato 22 a Marrubiu, domenica 23 a Mogoro, venerdì 28 a Paulilatino, sabato 29 a Laconi e domenica 30 ad Ardauli.

