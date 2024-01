Anche ad Alghero è in programma domani, sabato 20 gennaio, un Open Day vaccinale per proteggere la popolazione dalle patologie respiratorie. Chiunque, in maniera gratuita e senza prenotazione, potrà richiedere la somministrazione dei vaccini.

È necessario presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria (per i minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore).

L’iniziativa è voluta dalla Asl di Sassari, visto l’incremento dei ricoverati con patologie respiratorie nelle strutture ospedaliere, con l’obiettivo di offrire alla popolazione la possibilità di vaccinarsi per proteggersi dall’influenza e dal Covid.

Inoltre, a seconda delle indicazioni che verranno fornite dagli operatori sanitari, sarà possibile richiedere o prenotare anche la vaccinazione per il pneumococco e per l’herpes zooster. L’appuntamento è per domani, dalle 9 alle 18, al Servizio di Igiene e sanità pubblica di via Paoli n.32, ad Alghero.

L’accesso è libero, non serve prenotazione, verranno vaccinati tutti gli utenti che arriveranno entro 30 minuti dalla chiusura dei lavori.

