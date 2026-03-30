Il Lions Club di Alghero, con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Sassari, e dello IAPB, l’Agenzia internazionale per la prevenzione dei problemi legati alla vista, ha realizzato una campagna di screening oculistico dedicata ai bambini in età prescolare per la prevenzione dell’ambliopia.

Nelle scuole dell’infanzia di Sant’Anna e via Matteotti dell’Istituto Comprensivo n° 3 di Alghero, il 25 marzo scorso, circa cento bambini sono stati sottoposti a visita oculistica in relazione alla campagna internazionale “Occhio ai Bimbi”. I risultati hanno evidenziato, in circa il 7% dei casi, la necessità di ulteriori approfondimenti.

L’iniziativa, parte integrante delle attività annuali del Club, è stata condotta dalla presidente Laura Giorico che, insieme al personale messo a disposizione dal presidente dell’UICI, Franco Santoro, ha portato avanti un’importante opera di prevenzione sul territorio. L’ambliopia, nota come “occhio pigro”, può essere trattata con successo se individuata precocemente e il Lions Club si conferma ancora una volta in prima linea per il benessere della comunità. Si rende noto che nel Centro Oculistico Sociale, presso la sede dell’UICI di Sassari in via Quarto, sarà possibile, per chi non ha possibilità di accedere al servizio sanitario in tempi brevi o a visite private, usufruire di una ulteriore prestazione per i bambini per i quali è emersa la necessità di una prescrizione correttiva.

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