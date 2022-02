Sono stati consegnati nei giorni scorsi, resi più funzionali e accoglienti dopo un'attenta ristrutturazione, i locali del settore Criobiologia e Manipolazione Cellulare, diretto dalla dottoressa Antonella Uras, e inserito all'interno del Laboratorio specialistico di Ematologia del San Francesco di Nuoro.

"Nel laboratorio - spiega Uras - eseguiamo il trattamento delle cellule staminali precedentemente raccolte nel Centro Trasfusionale a pazienti che devono sottoporsi a procedure di trapianto autologo". In realtà il Laboratorio di manipolazione cellulare 'minima' e criobiologia, finalizzato al trapianto emopoietico, era già presente e attivo nell'Ematologia del San Francesco, ma con i nuovi locali a norma sta per raggiungere un altro importante traguardo.

"Adesso - conferma Angelo Domenico Palmas, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ematologia - il nuovo laboratorio ha tutti i requisiti per ottenere l'accreditamento del Centro Nazionale Trapianti. Nelle prossime settimane è atteso il sopralluogo che dovrà certificare l'importante riconoscimento".

"Il grande lavoro dell'Ematologia nuorese - dichiara il direttore sanitario dell'ASL n. 3 di Nuoro, Peppino Paffi - con annessi i laboratori specializzati di Morfologia e Citochimica, Citofluorometria, Criobiologia, Citogenetica e Biologia Molecolare, dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che la ricerca e la diagnostica avanzata non si fanno solo nelle università, ma anche in questo ospedale. Ecco perché per noi è necessario investire nelle dotazioni infrastrutturali, tecnologiche e professionali di reparti che rappresentano un'eccellenza del Nuorese".

