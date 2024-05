Alimentazione e stili di vita corretti sono fondamentali per un malato oncologico, le condizioni psicofisiche della persona possono agevolare o rallentare il suo percorso terapeutico. La Asl di Cagliari ha attivato da tempo un servizio di consulenze nutrizionali per i malati oncologici, che prende in carico la persona dal momento della diagnosi. Il servizio è gratuito, aperto a tutti, non è necessaria la prescrizione medica.

Venerdì 7 giugno dalle 10 alle 13, nei locali del Servizio Igiene degli alimenti e della prevenzione in via via San Lucifero 77 a Cagliari, si terrà un incontro rivolto alle persone affette da neoplasia mammaria e ai loro familiari. Saranno spiegati i principi basilari della prevenzione delle recidive della malattia, la gestione degli effetti collaterali della terapia ormonale, gli strumenti utili a migliorare la capacità di fronteggiare lo stress.

Per partecipare è necessaria l'iscrizione via mail all’indirizzo davide.rossi@aslcagliari.it

