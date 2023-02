Mangiare troppa carne rossa fa male?

«Il troppo fa sempre male, tuttavia nessuna patologia è causata solo dall’abuso di carne rossa. Gli studi scientifici ci riportano come gli individui che seguono diete ricche di proteine animali, soprattutto rosse e lavorate, abbiano un maggior rischio di sviluppare patologie come il diabete, problemi cardiovascolari, obesità e cancro al colon.

A tal proposito sarebbe interessante chiarire cosa sia un “consumo eccessivo”. Per quanto riguarda la carne rossa, le evidenze parlano di 3-5 porzioni (circa 90g a porzione) alla settimana come soglia massima, senza dimenticare che con una bistecca da 350 g si raggiunge il limite con un solo pasto. È comunque auspicabile tenere conto dell’età, del sesso e soprattutto dello stile di vita, dieta in primis, dell’individuo in questione.

Al di là degli aspetti fisiopatologici è certo il pesante impatto per l’ambiente della produzione delle carni rosse negli allevamenti intensivi: ben 14% delle emissioni dei gas che contribuiscono all’effetto serra e addirittura 11500 litri di acqua per produrre un solo kg di carne. Absus non tollit usum (l’abuso non elimina l’uso)».

Dottor Pietro Senette

Nutrizionista

© Riproduzione riservata