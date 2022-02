"Sarebbe coerente mantenere l'obbligo di vaccinazione per gli over 50". Lo ha detto il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini su SkyTG24.

Magrini ha anche parlato del nuovo vaccino Novavax: "La quota di sciettici – le sue parole – potrà avere immediato accesso a Novavax e auspichiamo che i dubbiosi possano soddisfare le esigenza di essere vaccinati con un vaccino più noto e ben studiato. Riteniamo che l'efficacia anche contro le varianti sia analoga agli altri vaccini.".

Il presidente dell’Aifa si è poi espresso sulla quarta dose: "Al momento è raccomandata ai soggetti più fragili dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale con il booster. La raccomandazione - ha spiegato - scaturisce dall'esigenza di coprire il 30-40 per cento di fragili che non ha avuto una risposta ottimale, anzi una risposta parziale e di recuperare il 15% che non ha risposto".

La priorità dunque è "concentrarsi sui soggetti più fragili", poi "valuteremo quello che succederà con grande attenzione a partire dai prossimi mesi che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. Servirà capire quali varianti circoleranno e sulla base di quello decidere se avere un'altra campagna di vaccinazione di massa o concentrarsi a restringere la raccomandazione a vaccinarsi come per l'influenza solo su soggetti a partire da una certa età".

