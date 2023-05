Un appello ai cittadini, ma anche alle amministrazioni comunali, alle istituzioni politiche e sociali, al mondo dell'associazionismo e del volontariato, alle parrocchie, ad essere protagonisti di una estesa opera di sensibilizzazione nella campagna di screening promossa dalla Asl di Nuoro è stato lanciato dal comitato per la difesa della salute del Marghine.

«La prevenzione - scrive in un documento il comitato - dovrà essere uno dei capisaldi della nuova sanità da costruire e per cui è impegnato il comitato con le sue iniziative. A nostro parere questo elemento dovrà caratterizzare anche l'attività del distretto sanitario territoriale».

La campagna attualmente in atto nel Marghine riguarda le donne per lo screening cervicale per la prevenzione del tumore al collo dell'utero (età dai 25 ai 64 anni) e quello mammografico per la diagnosi precoce del tumore del seno (età tra i 50 e i 69 anni), e gli uomini (età tra i 50 e i 69 anni) per la diagnosi precoce dei tumori al colon retto.

Per effettuare i test occorre contattare il centro Screening della Asl, al numero 800208084, che si occupa delle prenotazioni e delle indicazioni operative. «Rivolgiamo un appello - scrive il comitato - a non sprecare questa opportunità così importante per la tutela della salute. Tutti dobbiamo diventare protagonisti di una estesa opera di sensibilizzazione».

© Riproduzione riservata