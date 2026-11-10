Un nuovo trattamento, basato esclusivamente su una terapia mirata e l'immunoterapia e senza dunque il ricorso alla chemioterapia, che risulta essere superiore rispetto alla terapia standard per la leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva (Lal Ph+) dell'adulto, una forma aggressiva di tumore del sangue che rappresenta circa il 30% delle leucemie linfoblastiche acute e si presenta più frequentemente in età avanzata.

È il risultato dello studio randomizzato di fase 3 "Gimema All2820”, pubblicato il 15 ottobre sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine e presentato oggi a Roma.

LA MALATTIA – La leucemia linfoblastica acuta Ph+ è un tumore del sangue causato dal cosiddetto cromosoma Philadelphia, una alterazione genetica che produce una proteina anomala, un enzima appartenente alla famiglia delle tirosin-chinasi, responsabile della moltiplicazione incontrollata delle cellule malate. La stessa anomalia è molto frequente nella leucemia mieloide cronica, ma interessa anche circa un caso su tre di leucemia linfoblastica acuta.

Poiché questa proteina può essere bloccata da farmaci mirati, gli inibitori delle tirosin-chinasi, la ricerca si interroga da tempo sulla possibilità di evitare la chemioterapia, finora affiancata al trapianto di cellule staminali. In questa direzione si è mossa la ricerca del gruppo Gimema, che ha sperimentato l’abbandono della chemio associando i farmaci mirati prima ai corticosteroidi e, più di recente, all’immunoterapia.

LA TERAPIA – Il trattamento combina un inibitore della tirosin chinasi (Tki) di terza generazione (ponatinib) e un anticorpo bispecifico (blinatumomab) ed è stato messo a confronto con il trattamento standard (Tki con chemioterapia).

I RISULTATI – Nello specifico, al termine della prima fase di trattamento (induzione), il 94% dei pazienti del gruppo sperimentale aveva raggiunto una remissione ematologica completa, rispetto al 79% del gruppo standard.

La nuova combinazione ha inoltre consentito di ottenere risposte più profonde alla terapia dopo la successiva fase di consolidamento con blinatumomab. Infatti, la risposta molecolare è stata raggiunta dal 71% dei pazienti trattati senza chemioterapia, contro il 49% di quelli sottoposti al trattamento tradizionale. Questo significa che, in una percentuale significativamente maggiore di pazienti, la malattia era diventata non rilevabile o presente soltanto in tracce minime attraverso esami molecolari altamente sensibili.

A DUE ANNI – I risultati sono stati favorevoli anche per gli altri indicatori clinici. A due anni, la sopravvivenza globale è stata del 90% nel gruppo sperimentale rispetto all'85% nel gruppo standard, mentre la probabilità cumulativa di recidiva è risultata rispettivamente del 5% e del 13%. Inoltre, a due anni dall'inizio del trattamento, l'86% dei pazienti trattati con ponatinib e blinatumomab non aveva manifestato nessuno dei possibili eventi sfavorevoli considerati nello studio, rispetto al 67% dei pazienti trattati con la terapia standard.

Il lavoro è stato coordinato da Sabina Chiaretti, professoressa di Ematologia alla Sapienza Università di Roma, Robin Foà, professore emerito di Ematologia alla Sapienza Università di Roma e promosso da Fondazione Gimema - Franco Mandelli Ets.

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