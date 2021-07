Ventotto donne incinte sono state vaccinate contro il Covid dall’inizio dell’anno ad oggi dall’Aou di Sassari.

“Nessuna di loro ha avuto complicazioni in seguito alla somministrazione”, fa sapere l’azienda che poi sottolinea come sia importante vaccinarsi anche per le donne in dolce attesa.

"È importante che le donne in stato di gravidanza si vaccinino ed è giusto che continuino a farlo - sostiene il direttore della struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'Aou di Sassari, Salvatore Dessole - perché, soprattutto adesso in presenza della variante Delta che rappresenta un vero e proprio problema, il vaccino, dopo la seconda dose, protegge".

La decisione di vaccinare si è basata su autorevoli pareri scientifici pubblicati a gennaio da organismi nazionali e internazionali.

"In stretta collaborazione con la struttura di Ginecologia e Ostetricia, abbiamo iniziato a vaccinare le donne in gravidanza dopo un'attenta analisi delle condizioni cliniche della donna e del rapporto tra rischi e benefici della vaccinazione per la donna e per il bambino", spiega Antonello Serra, coordinatore, insieme con Paolo Castiglia, del centro vaccini di viale San Pietro.

Le donne vengono vaccinate a partire dalla 28esima settimana, non è consigliato farlo prima. La Società italiana di ginecologia e Ostetricia (Sigo) ha ribadito che la vaccinazione ha un beneficio duplice: sia per la madre, che potrebbe essere esposta ad effetti più rilevanti nel caso contraesse il Covid, sia per il nascituro, perché gli anticorpi passano a lui attraverso la placenta, spiega Dessole.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata